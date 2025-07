Nach Frontalcrash bei Hamburg: Autofahrer stirbt in Krankenhaus

In der Mittagshitze kam es am Mittwoch zu einem schrecklichen Unfall auf der B73: In Buxtehude krachten zwei Autos frontal ineinander. Einer der Verletzten erlag am Donnerstagmorgen seinen Verletzungen.

Gegen 12.30 Uhr geriet ein 67-Jähriger auf der B73 in Richtung Neu Wulmstorf in den Gegenverkehr. Ein Sprecher der Polizei erklärte am Mittwoch, dass der Fahrer ohnmächtig geworden war – eventuell wegen der Hitze. Auf Höhe der Einfahrt Birkenhain kollidierte sein Toyota Carolla mit einem entgegenkommenden VW aus Hamburg, so die Polizei.

Der Unfallverursacher und der 40-jährige VW-Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige wurde noch in eine Hamburger Klinik verlegt, doch er konnte nicht gerettet werden. Am Donnerstagvormittag starb der Mann laut Polizei an seinen Verletzungen. (zc)