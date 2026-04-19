Nach Derby-Pleite: HSV-Fans randalieren an Bahnhof und gehen auf Fahrgäste los

Faustschläge und Widerstand gegen die Polizei: Nach dem Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen am Samstag eskalierte am Bahnhof Buchholz ein Streit zwischen HSV-Fans und weiteren Fahrgästen.

Am Samstagabend ist ein Streit am Bahnhof Buchholz (Kreis Harburg) eskaliert. Wie die Polizeiinspektion Harburg mitteilte, gerieten drei HSV-Fans gegen 20.20 Uhr am Gleis 1 mit mindestens zwei weiteren Fahrgästen eines Metronom-Zuges aneinander. Die Fans waren auf dem Heimweg vom verlorenen HSV-Spiel gegen Werder Bremen.

Polizei setzte Pfefferspray ein

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann während des Streits mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zuvor sollen die drei Männer bereits eine Bierdose geworfen haben, die eine weitere Person am Kopf traf und leicht verletzte.

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Kurz nach dem Notruf war die Polizei am Bahnhof und traf die drei Tatverdächtigen dort an. Die Männer versuchten laut Polizei zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Einer von ihnen stieß einen Beamten zurück und ging bedrohlich auf ihn zu. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein, um den Angriff zu stoppen. Anschließend wurde der Mann fixiert.

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Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben machen kann, soll sich bei der Polizei Buchholz (Tel. 04181-2850) oder bei der Bundespolizeiinspektion Bremen (Tel. 0421-162995) melden. (mp)