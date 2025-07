Nach Brutalo-Angriff: Fall in „Aktenzeichen XY“ – so war die Resonanz

In Braunschweig wird ein Mann angegriffen und verliert ein Auge. Der Täter ist auch mehr als ein Jahr später nicht ermittelt. Nun gab es einen Zeugenaufruf im Fernsehen.

Zum Fernsehbericht über einen brutalen Angriff, bei dem ein Mann in Braunschweig ein Auge verlor, sind nur wenige Hinweise eingegangen. Nach dem Beitrag in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ habe es bisher zwei Anrufe gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Hinweise seien aber nicht so konkret, dass sich daraus Sofortmaßnahmen ergeben. Sie werden derzeit weiter geprüft, sagte der Polizeisprecher.

Zeugen nach Tat vom Januar 2024 gesucht

Die Ermittler suchen nach Zeugen für die Tat aus dem Januar 2024, bei der ein Mann dem 53-Jährigen ein Auge „förmlich zertrümmert“ hatte, wie es in der Sendungsvorschau heißt. Der Angreifer soll dann auch eine Flasche auf den Kopf des Opfers geschlagen haben, bevor er flüchtete.

Nach den Berichten der Ermittler spazierte der 53-Jährige in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 2024 durch Braunschweig. Gegen 3 Uhr soll ihn ein Mann nach einer Zigarette gefragt haben. Als er verneinte, griff ihn der Täter ohne Vorwarnung an. Das stark blutende Opfer wurde zufällig von der Besatzung eines Streifenwagens entdeckt. Aber auch eine medizinische Versorgung einer Fachklinik in Hannover konnte das Auge nicht retten.

Ein Ansatzpunkt für die Ermittler sind möglicherweise Zeugen, die um 3.01 Uhr im Linienbus 429 am Tatort im Braunschweiger Westen vorbeigefahren sind. Der Busfahrer selbst habe nichts Auffälliges bemerkt, hieß es. (dpa/mp)