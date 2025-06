Nach Blitzschlag: Kirchenglocken bimmeln ohne Pause

Mitten in der Nacht wurde es laut in Wieren (Landkreis Uelzen): Ab etwa 1 Uhr läuteten die Glocken der Alten Kirche in der Wiesenstraße ohne Pause – über eine Stunde lang. Grund war offenbar ein Blitzeinschlag, der die Glockentechnik beschädigt hatte.

Erst nachdem die Kirchenvorsteherin erreicht werden konnte, gelang es, das Dauerläuten zu stoppen und die Nachtruhe wiederherzustellen.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt infolge des Unwetters aus. (apa)