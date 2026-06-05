Nach Blitz und Donner: Scheune brennt ab – mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei einem Scheunenbrand ist am Freitagnachmittag in Gödestorf im Landkreis Diepholz erheblicher Sachschaden entstanden.

Der Brand brach gegen 16 Uhr in der Straße Am Moor aus. Ein Nachbar hatte zuvor einen Blitz und lauten Donner bemerkt und laut Feuerwehrangaben zunächst sein eigenes Wohnhaus kontrolliert. Dabei entdeckte er Flammen aus dem Dachstuhl der benachbarten Scheune. Er alarmierte sofort die Feuerwehr.

Nach Blitz: Scheune brennt komplett ab

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Sie schützten das angrenzende Wohnhaus vor einem Übergreifen der Flammen und löschten die Scheune von der Drehleiter aus sowie mit einem Wasserwerfer. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Laut „Kreiszeitung.de“ waren 115 Feuerwehrleute im Einsatz.