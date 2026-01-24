Nach Autokauf: Wagen an Autobahn abgestellt – dreiste Diebe ärgern Polizei

Ein privater Autokauf im Landkreis Stade endete am Freitagnachmittag mit einem Polizeieinsatz. Wenig später wurden den Beamten sogar zwei Warnleuchten gestohlen.

Angefangen hatte alles laut Polizei mit dem Privatverkauf eines VW Touareg. Dazu hatte sich der Verkäufer (24) in Hemmoor mit zwei mutmaßlich aus Hamburg stammenden Interessenten getroffen. Nachdem der Kauf abgeschlossen war und die Käufer mit dem Wagen auf dem Heimweg waren, meldeten sie sich plötzlich erneut und gaben an, das Fahrzeug sei defekt und man mache sich auf den Weg zurück.

Tourareg stand verlassen an A26

Dazu kam es jedoch nicht mehr. Eine Polizeistreife entdeckte den blauen Touareg später an der A26 bei Buxtehude. Das Fahrzeug war unverschlossen, der Zündschlüssel lag im Auto – von den Insassen fehlte jede Spur. Die Beamten verschlossen den Wagen und sicherten ihn mit zwei Blinkleuchten ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Diebstahl aus Polizeiauto – Dienstwaffe bleibt verschwunden

Als sie später zum Touareg zurückkehrten, um das Auto abschleppen zu lassen, stellten sie fest, dass „dreiste Unbekannte“ die Warnleuchten gestohlen hatten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben dazu machen können, wer den Wagen dort abgestellt hat und wer die Warnleuchten gestohlen hat. Tel.: (04161) 647115.