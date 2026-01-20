Nach Autobrand: A7 am Morgen voll gesperrt

Ein brennendes Auto sorgt auf der A7 in Richtung Hannover für eine Vollsperrung. Wie lange der Abschnitt gesperrt bleibt, ist laut Polizei noch unklar.

Nach dem Brand eines Autos ist die Autobahn 7 in Richtung Hannover am frühen Dienstagmorgen weiter voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal, wie die Polizei mitteilte. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen geriet am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein Auto aus bislang unklarer Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, war zunächst offen. (dpa/mp)