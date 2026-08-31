Im Norden

Mysteriöse Verfärbung im Wasser sorgt für Feuerwehreinsatz – der Grund ist kurios

Tobias Johanning Tobias Johanning
Rotes Einsatzfahrzeug mit Blaulicht steht neben einem bewachsenen Bachlauf an einer Straße.
Der Graben der Westerjorker Wettern war weiß gefärbt.

Im Landkreis Stade färbt sich das Wasser eines Grabens ungewöhnlich weiß. Die Anwohner alarmieren die Feuerwehr. 

Ein ungewöhnliches Naturphänomen hat am Sonntagabend in Jork im Landkreis Stade für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Gegen 19.30 Uhr bemerkten Anwohner an der Wettern eine milchig-weiße Verfärbung im Wasser der Westerjorker Wettern. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr, da sie eine Umweltgefährdung befürchteten. Laut Feuerwehrangaben rückten daraufhin die örtlichen Einsatzkräfte aus Jork sowie Spezialisten des Umweltzuges an.

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Die Retter nahmen Wasserproben aus dem Entwässerungsgraben, um die Ursache der auffälligen Verfärbung zu klären. Nach einigem Rätseln stellte sich heraus, dass mutmaßlich durch den anhaltenden Regen Tausende Blattläuse oder deren Häutungen von Pappeln und Buchen ins Wasser gespült wurden. Diese sollen für die milchartige Färbung verantwortlich gewesen sein. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

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