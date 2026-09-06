Im Norden

Mysteriöse Substanz in Disco versprüht – mehrere Verletzte

Menschen tanzen in einer Diskothek
Eine Frau starb in der Nacht auf Samstag in einer Bremer Diskothek. (Symbolfoto)

In einer Diskothek in Niedersachsen ist eine unbekannte Substanz versprüht worden. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Fünf Besucher werden verletzt. Ein Verdächtiger wird festgenommen.

Großeinsatz in der Diskothek: Im niedersächsischen Geestland waren in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in einem Club im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, wurde den Einsatzkräften gegen 2.25 Uhr gemeldet, dass mehrere Menschen Atemwegsreizungen und Schwindel erlebt hatten, teilweise bis zur Bewusstlosigkeit.

Zwischenfall in Geestland: Reizgas in Disco versprüht – mehrere Verletzte

Die Diskothek sei zu diesem Zeitpunkt von mehreren hundert Menschen besucht gewesen. Man gehe davon aus, dass eine bislang unbekannte Substanz versprüht worden sei – vermutlich Reizgas.

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„Nach ersten Erkenntnissen konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen“, hieß es in einer Mitteilung.

Zahlreiche Personen hätten durch den Rettungsdienst behandelt werden müssen, hieß es. Nach derzeitigem Stand seien insgesamt sechs Personen verletzt worden, davon vier Personen leicht, zwei Personen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (mp)

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