Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

  • Jever

Mütter prügeln sich vor Grundschule – Kind durch Faustschlag verletzt

Plötzlich flogen in einer Schule im Norden die Fäuste zwischen zwei Müttern. Dabei hatten sich anfangs nur deren Kinder in der Wolle.

Bei einem eskalierten Streit zwischen zwei Müttern vor einer Grundschule im friesischen Jever ist auch ein Kind verletzt worden. Das Kind sei durch einen Faustschlag leicht verletzt worden, sagte die Polizei. Ausgang der Handgreiflichkeiten war am Dienstag demnach ein Streit zwischen den Kindern der beiden Frauen.

Lehrer müssen in Prügelei von Müttern eingreifen

Den Angaben nach wurde der Streit, der vor dem Schulgebäude begann, zunächst im Gebäude geschlichtet. Kurz darauf setzte sich die Auseinandersetzung aber fort, wobei auch das Kind verletzt wurde. Lehrkräfte hätten sofort eingegriffen, die beiden Frauen getrennt und sie des Schulgebäudes verwiesen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

