Motorradunfall im Norden: Drei Biker in Lebensgefahr

Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz: Bei einem Motorradunfall sind in Bawinkel (Emsland) mehrere Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein 65 Jahre alter Motorradfahrer mit Beiwagen am Morgen unterwegs. In einer Kurve bemerkte er ein nach links abbiegendes Auto offenbar zu spät.

Motorradunfall: Vier Biker kollidieren miteinander

Er fuhr links an dem Auto vorbei, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß er mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Saufen, kiffen, grölen, pinkeln: Empörung über Event von Hamburgs künftiger Elite

Der 67 Jahre alte Mitfahrer im Beiwagen, sowie die 63 und 72 Jahre alten entgegenkommenden Motorradfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Der 65 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber, sowie vier Rettungs- und Notarztwagen kamen zum Unfallort. (dpa)