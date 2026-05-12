Nahe Hamburg: Motorradfahrer verliert Kontrolle – und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall hat sich am Montagabend im Landkreis Harburg ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben verlor der Motorradfahrer gegen 20.20 Uhr auf der Lohberger Straße zwischen Holm-Seppensen und Sprötze in einer Kurve die Kontrolle über seine Honda-Maschine. Er kam kurz vor Sprötze von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen.

Rettungshubschrauber landet auf der Straße

Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Streifenwagen rückten zum Unfallort aus. Zusätzlich landete der Rettungshubschrauber „Christoph 29“ auf der Lohberger Straße. Sanitäter versorgten den Verunglückten vor Ort, anschließend flog ihn der Hubschrauber in eine Klinik. Die Polizei sperrte die Strecke während des Einsatzes.

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Wieso der Motorradfahrer allein beteiligt von der Straße abkam, ist unklar. An der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Im Landkreis Harburg ist es bereits der dritte schwere Motorradunfall innerhalb weniger Tage.