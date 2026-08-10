Als ein Transporter im Kreis Stade von einer Einfahrt auf eine Straße bog, konnte ein Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum fatalen Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer war gegen die Fahrerseite des Transporters geprallt. JOTO

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag in Hollern im Landkreis Stade schwer verletzt worden.

Laut ersten Polizeiangaben war der Motorradfahrer auf der Landesstraße 140 von Stade in Richtung Jork unterwegs, als gegen 17.45 Uhr ein Transporter von einer Einfahrt auf die Straße abbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Seite des Transporters.

Notarzt wurde mit Rettungshubschrauber eingeflogen

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Die Seitenwand des Fahrzeugs wurde eingedrückt. Der Motorradfahrer stürzte im Bereich Speersort auf die Fahrbahn.

Ein Notarzt sowie Sanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber mit einem weiteren Notarzt aus Hamburg eingeflogen. Die Landesstraße 140 ist voll gesperrt. Zu den Hintergründen des Unfalls dauern die Ermittlungen an.