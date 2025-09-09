Motorradfahrer prallt gegen Baum – Lebensgefahr

Schwerer Unfall im westlichen Niedersachsen: Bei der Kollision mit einem Baum wurde ein Motorradfahrer im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag kurz nach 0 Uhr auf der Kreisstraße Haftenkamper Diek in der Nähe von Hoogstede. Laut einem Sprecher der Polizei kam der 36-jährige Biker alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er mit dem Baum zusammen.

Ein Arzt vor Ort hätte eine Lebensgefahr für den Verletzten nicht ausschließen können, wie der Polizeisprecher sagte. Für die weitere Behandlung wurde der 36-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)