Ein Motorradfahrer kollidiert auf einer Landstraße mit einem Reh. Dem Tier kann nicht mehr geholfen werden – der Mann wird schwer verletzt.

Nach einem Unfall liegt ein totes Reh am Straßenrand. JOTO

Bei einem Wildunfall wurde am Mittwochmittag in Harsefeld im Landkreis Stade ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Laut Zeugenangaben war der 31-Jährige gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf der Landesstraße 124 zwischen Harsefeld und Stade unterwegs.

In einem Waldstück sprang zunächst ein Reh auf die Fahrbahn, dem beide Motorradfahrer ausweichen konnten. Kurz darauf lief ein zweites Reh auf die Straße. Diesem konnte der 31-Jährige nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier.

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Fahrer kommt ins Krankenhaus – Reh stirbt vor Ort

Nach der Kollision nahm das Motorrad das Reh nach Zeugenangaben rund 100 Meter mit, bevor der Fahrer im Seitenstreifen stürzte. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Reh verendete noch vor Ort.

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Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Unfall ereigente sich in einem Bereich, der kurz zuvor durch ein Schild mit der Aufschrift „Starker Wildwechsel“ gekennzeichnet ist.