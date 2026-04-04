Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück ist ein 39-jähriger Motorradfahrer am Nachmittag kurz vor Eggermühlen schwer verletzt worden.

Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

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Nach ersten Erkenntnissen kam der Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde er über den Lenker etwa zehn Meter weit durch die Luft geschleudert und landete im Seitenstreifen. Sein Motorrad prallte anschließend gegen einen Baum. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. (dpa)