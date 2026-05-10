Bei Hamburg: Motorradfahrer nach Crash mit Taxi schwer verletzt

Ein Motorradfahrer (59) ist bei einem Unfall in Tostedt (Landkreis Harburg) schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntag gegen 13 Uhr mit seiner Maschine mit einem Taxi kollidiert.

Der Taxi-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße in den Mühlenweg einbiegen, als ihm ein Biker entgegenkam und es zur Kollision kam – so berichteten es Zeugen gegenüber der Polizei.

Unfall in Tostedt: Polizei ermittelt

Der 59-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, ehe der Rettungsdienst übernahm. Kurz darauf wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Mit diesem ging es in ein Krankenhaus nach Hamburg. Der Taxi-Fahrer wurde mit Schocksymptomen behandelt.

Die Straße war für rund eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Sie will den Unfall nun rekonstruieren. (dg)