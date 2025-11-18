Motorradfahrer (42) stirbt bei Unfall mit Auto

Schrecklicher Unfall im niedersächsischen Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim): Der Biker übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er starb später in einem Krankenhaus.

Der 42-Jährige war am Montagnachmittag bei Wilsum nordwestlich von Nordhorn auf seinem Motorrad unterwegs, als er beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersah, wie die Polizei mitteilte.

Unfall Wilsum: 42-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Schwerst verletzt kam der Biker in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Der 31 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20.000 Euro. (dpa/mp)