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Motorrad von Abbiege-Transporter erfasst – Fahrer stirbt
In Syke (LK Diepholz) hat ein 26-jähriger Transporterfahrer einen 30-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen.
Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos bei Syke im Landkreis Diepholz gestorben.
Ein 26-jähriger Transporterfahrer übersah laut Polizei das entgegenkommende Motorrad, als er auf der Sudweyher Landstraße nach links abbiegen wollte und es kam zur Kollision. Der 30-Jährige wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und von einem Auto erfasst.
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Rettungskräfte brachten den Mann Dienstagnacht ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die 47 Jahre alte Autofahrerin und der 26-jährige Transporterfahrer erlitten einen Schock. (dpa)
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