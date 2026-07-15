In Syke (LK Diepholz) hat ein 26-jähriger Transporterfahrer einen 30-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos bei Syke im Landkreis Diepholz gestorben.

Ein 26-jähriger Transporterfahrer übersah laut Polizei das entgegenkommende Motorrad, als er auf der Sudweyher Landstraße nach links abbiegen wollte und es kam zur Kollision. Der 30-Jährige wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und von einem Auto erfasst.

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Rettungskräfte brachten den Mann Dienstagnacht ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die 47 Jahre alte Autofahrerin und der 26-jährige Transporterfahrer erlitten einen Schock. (dpa)