Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Traktorgespann kommt eine Motorradfahrerin ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist laut Polizei noch offen.

Bei einem Unfall auf der Dingsteder Straße (Landkreis Oldenburg) ist eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag, als ein 60 Jahre alter Mann mit einem Traktorgespann in Richtung Dingstede unterwegs war.

Als er auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Jugendliche auf ihrem Motorrad. Bei der Kollision wurde die 16-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Straße war bis etwa 19 Uhr voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/mp)