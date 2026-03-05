Modekette schließt Filiale im Hamburger Umland – Nachfolger steht fest

In der Stader Innenstadt steht derzeit eine Filiale des Modekonzerns C&A leer. Die Schließung kam ziemlich plötzlich – aber ein Nachfolger steht schon fest.

Seit dem 28. Februar 2026 sind die Türen des Modegeschäfts C&A am Pferdemarkt in der Stader Innenstadt geschlossen. Kommuniziert wurde die Schließung nach rund 20 Jahren an dem Standort nicht, wie das Nachrichtenportal „Dein Stade“ zuerst berichtete.

Stade: Woolworth übernimmt die Räumlichkeiten von C&A

Grund für die Schließung sei offenbar ein auslaufender Mietvertrag gewesen. Nach Informationen des „Stader Tageblatt“ wollte der neue Eigentümer des Gebäudes den Mietvertrag nicht verlängern. Ein Nachmieter steht allerdings schon fest: Der Discounter-Riese Woolworth soll im Juni einziehen.

C&A betreibt elf Filialen in Hamburg, Woolworth liegt bereits bei 16. Der 1841 in den Niederlanden gegründete Moderiese betreibt in Deutschland knapp 400 Filialen, von Woolworth gibt es rund 800 Filialen. (mp)