Mitten auf der Autobahn: Auto fängt Feuer

Ein Auto ist auf der A26 in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig retten.

Das brennende Auto auf der A26 bei Horneburg. JOTO

Schreck für eine Autofahrerin auf der A26: Während der Fahrt fing ihr Fahrzeug plötzlich Feuer! Die Frau konnte sich retten. Ihr BMW erlitt einen Totalschaden.

Die Frau war gegen 20:15 Uhr auf der A 26 unterwegs, als ihr BMW zwischen den Anschlussstellen Horneburg und Dollern in Fahrtrichtung Stade mit einem Mal zu brennen anfing.

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Der Fahrerin gelang es noch, die silberne Limousine auf dem Standstreifen abzustellen, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen.

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Als die Feuerwehr eintraf, begannen die Einsatzkräfte schnell mit Schaum zu löschen, um sämtliche Glutnester zu ersticken. Doch für den BMW gab es keine Rettung. Er brannte vollständig aus und erlitt einen Totalschaden.

Die Autobahn blieb bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mp)

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