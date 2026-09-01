Mitten am Tag: Mann liegt mit Schussverletzung auf der Straße – Not-OP

Großer Polizeieinsatz am Nachmittag in Seevetal-Maschen: Auf der Horster Landstraße ist ein 35 Jahre alter Mann mit einer möglichen Schussverletzung aufgefunden worden. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 13.20 Uhr war der Notruf eingegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 35-Jährige zu Fuß in südlicher Richtung an der Horster Landstraße unterwegs, als er auf mutmaßlich drei männliche Täter traf.

Die Männer sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein und schwarzes, an den Seiten kurzes Haar getragen haben. Wo genau die Tat stattfand und wie sie ablief, ist bislang unklar. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

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Polizei mit Spürhunden vor Ort – Zeugen gesucht

Zahlreiche Einsatzkräfte sowie Spürhunde waren vor Ort. Die Polizei sperrte die Horster Landstraße etwa vier Stunden lang ab.

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Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Horster Landstraße oder in angrenzenden Seitenstraßen aufgefallen sind.

Auch Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum die Horster Landstraße befahren haben und möglicherweise Aufzeichnungen einer Dashcam besitzen, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04181-2850 entgegen. (mp)