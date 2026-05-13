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Feuerwehrauto

Bei einem Feuer in einer Industriehalle kommt es zu einem Schaden von 600.000 Euro. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

  • Rinteln

Mitarbeiter konnten gerade noch fliehen: Flüssiges Glas löst schweren Brand aus

Aus einer Maschine läuft 1200 Grad heißes, flüssiges Glas – es kommt zum Brand in einer Industriehalle im Landkreis Schaumburg. Verletzt wird niemand, der Schaden ist enorm.

Bei einem Feuer in einer Industriehalle in Rinteln im Landkreis Schaumburg ist nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Die Mitarbeiter hätten die Halle am Dienstagabend unverletzt verlassen können, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Werksfeuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. 

Eine Maschine zur Glasproduktion war in Brand geraten, die Flammen erfassten schon das Dach der Halle. Der geschätzte Schaden umfasst den Brandschaden und den Produktionsausfall.

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Ersten Erkenntnissen zufolge war aus der brennenden Maschine etwa 1200 Grad heißes, flüssiges Glas ausgelaufen und hatte die Maschine in Brand gesetzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort. (dpa/mp)

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