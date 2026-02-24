Mit zwei Promille über die A1: Mann kracht in Leitplanke

Ein Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag im Landkreis Harburg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein Atemalkoholtest lieferte eine Erklärung für seine zuvor unsichere Fahrweise.

Laut Polizeiangaben war der Fahrer eines Seat gegen 16.30 Uhr in Dibbersen auf der B75 in Richtung A1 unterwegs und fiel Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf.

Mehr als zwei Promille bei Atemalkoholtest

Der Wagen kollidierte zunächst mit der Leitplanke, bevor er kurz vor dem Ende der Straße auf eine Leitplanke auffuhr und auf die Seite kippte. Feuerwehrleute aus Dibbersen und Buchholz befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack.

Neben dem Auto lagen mehrere leere Bierdosen am Unfallort. Ein erster Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von mehr als zwei Promille. Der verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Die B75 in Richtung A1 blieb für mehr als 30 Minuten gesperrt, wodurch es im Feierabendverkehr zu Staus kam.