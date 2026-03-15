Mit Freundin unterwegs: Plötzlich wird ein 29-Jähriger niedergestochen – Festnahme

Ein 29-Jähriger ist in Hildesheim durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und ermittelt wegen versuchter Tötung, wie ein Sprecher mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen der 29-Jährige und seine Lebensgefährtin am Samstagabend auf den Tatverdächtigen getroffen sein. Dieser habe laut Polizei daraufhin unvermittelt auf sein Opfer eingestochen und sei anschließend geflüchtet. Der 29-Jährige wurde medizinisch versorgt und kam ins Krankenhaus.

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Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Zu seinem Alter machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)