Mit Einkaufskorb: Fußgänger sorgt für Aufregung auf der Autobahn

Er wollte von Osnabrück nach Dortmund – zu Fuß über die A1. Auf der Auffahrt zur Autobahn in Osnabrück schritten Polizeibeamte ein.

Die Streifenbeamten hätten den leicht verwirrt wirkenden Fußgänger, der einen Einkaufskorb in der Hand hielt, auf dem Seitenstreifen aufgegriffen und im Streifenwagen wieder von der Autobahn heruntergebracht, sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. Zuvor berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung”.

Die Beamten setzten den Mann auf einem nahegelegenen Pendlerparkplatz ab. Dort habe er Menschen angesprochen, ob sie ihn nach Dortmund mitnehmen könnten, sagte der Sprecher. Für die Polizei sei der Fall damit erledigt gewesen – eine Gefährdungssituation habe nicht bestanden. „Er hatte wohl einfach nur kein Geld für die Fahrt nach Dortmund“, so der Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: 94-Jähriger stürzt von Fähre in die Ostsee – Großeinsatz

Ihn nach Dortmund zu fahren, sei für die Osnabrücker Beamten hingegen nicht infrage gekommen: „Das ist nicht mehr unser Zuständigkeitsgebiet.” (dpa)