Mit 70 Sachen! E-Scooter-Rowdy flieht vor Polizei – Fußgänger springen zur Seite

Ein E-Scooter ohne Kennzeichen entzieht sich in Wilhelmshaven einer Polizeikontrolle und gefährdet Passanten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Pfingstsonntag.

Ein E-Scooter-Fahrer hat sich in Wilhelmshaven am Pfingstsonntag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Fußgänger gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer gegen 10 Uhr kontrollieren, nachdem der E-Scooter auf der Grenzstraße mit etwa 70 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein soll. Zudem habe an dem Fahrzeug offensichtlich das vorgeschriebene Kennzeichen gefehlt.

E-Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei – Zeugen gesucht

Der Fahrer missachtete den Angaben zufolge die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete in den Kurpark. Dort mussten mehrere Fußgänger zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich entkam der Fahrer unerkannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Elch schwimmt aus der Ostsee an den Strand – Urlauber filmen seltene Szene

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen sowie insbesondere gefährdete Fußgänger, sich zu melden. (dpa/mp)