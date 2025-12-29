Ministerpräsident im Norden lehnt landesweites Böllerverbot ab

Auch wenn er selbst seit Jahren auf Feuerwerk verzichtet, spricht sich Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies gegen ein generelles Böllerverbot aus. Er setzt auf einen anderen Weg.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies lehnt ein landesweites Böllerverbot zu Silvester ab und setzt stattdessen auf Entscheidungen vor Ort. „Es gibt ganz viele Kommunen, die Bereiche festlegen, wo nicht geböllert werden darf. Das halte ich für den richtigen Weg“, sagte der SPD-Politiker.

Wegen der Tiere: Kein Feuerwerk bei Lies zu Hause

Ein generelles Verbot „über die Köpfe der Menschen hinweg“ komme für ihn nicht infrage. „Diese Entscheidung ist vor Ort genau richtig aufgehoben“, betonte Lies.

Privat verzichtet der Ministerpräsident nach eigenen Worten seit Jahren auf Feuerwerk. „Ich böllere nicht. Wir haben Hunde und andere Tiere draußen auf der Weide, darauf nehmen wir Rücksicht“, sagte Lies. Nur als seine Kinder klein waren, habe es auch mal Raketen gegeben. „Das ist doch klar, da leuchten die Kinderaugen.“ (dpa)