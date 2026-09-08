In Lüneburg brennt erst Efeu, dann zwei leerstehende Häuser. Verletzt wird dabei niemand, doch der Schaden ist hoch.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Lüneburg, bei dem ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden ist. JOTO

Großeinsatz in Lüneburg: Mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei haben am Montagabend einen Brand in einem leerstehenden Wohngebäude bekämpft. Der Schaden ist enorm.

Gegen 21 Uhr hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des leerstehenden Wohngebäudes am Rotenbleicher Weg bereits in Flammen.

Lüneburg: Anwohner wegen Brand evakuiert

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Wegen der engen Bebauung griff das Feuer auch auf ein weiteres leerstehendes Gebäude über. Eine weitere Ausbreitung konnten die Einsatzkräfte verhindern. Bis Mitternacht war der Brand gelöscht.

Bewohner eines angrenzenden Gebäudes wurden aufgrund der engen Bebauung vorsorglich evakuiert. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde zudem eine Warnmeldung veröffentlicht. Verletzt wurde niemand.

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Die Polizei beziffert den Sachschaden derzeit auf mehr als eine Million Euro. Darin enthalten sind auch Schäden, die durch das Löschwasser entstanden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer außerhalb des Gebäudes entstand und über den dichten Efeubewuchs auf den Dachstuhl übergriff. (dpa/mp)