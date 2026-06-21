Milchtanklaster kippt auf Autobahn um – lange Staus rund um Hamburg

Ein Milchtanklaster kippt auf der A261 bei Tötensen um. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, der Verkehr wird umgeleitet.

Auf der Autobahn 261 bei Tötensen ist ein Milchtanklaster umgekippt. NEWS5 / Sebastian Peters

Auf der Autobahn 261 bei Tötensen (Landkreis Harburg) ist ein Milchtanklaster umgekippt. Nun haben sich sowohl auf der A261 als auch auf der A7 Staus gebildet.

Wie ein Mitarbeiter der Polizei Hamburg mitteilte, verunfallte der Tanker am Morgen auf der Strecke in Richtung Norden aus bislang unbekannter Ursache. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Stau auf der A7 und A261

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Die Reinigungsarbeiten laufen noch. Nach Informationen der Verkehrsleitzentrale werden die Arbeiten auch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Tötensen abgeleitet.

Inzwischen hat sich auf der A261 zwischen der Anschlussstelle Marmsdorf/Lürade und dem Buchholzer Dreieck ein Rückstau von sieben Kilometern gebildet. Auch auf der A7 staut es sich nun in Richtung Norden zwischen dem Dreieck Südwest und dem Maschener Kreuz auf rund sechs Kilometern. (dpa/mp)