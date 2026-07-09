Die Polizei warnt Jugendliche vor Fremden, die sich kurzfristig kleinere Mengen Bargeld leihen wollen. Dahinter vermuten die Ermittler eine Masche zur Geldwäsche.

Jugendliche sind in Cuxhaven von Unbekannten für Geldwäsche ausgenutzt worden. (Symbolbild) picture alliance / dpa-tmn | Mascha Brichta

Unbekannte haben Jugendliche in Cuxhaven für eine Masche zur Geldwäsche ausgenutzt. Die Tatverdächtigen baten dabei darum, ihnen kleinere Bargeldbeträge zu leihen, teilte die Polizei mit. Anschließend würden sie das Geld sofort zurücküberweisen oder über Bezahldienste erstatten.

Dabei schickten sie allerdings viel zu große Beträge zurück. Anschließend nötigten sie die Jugendlichen mit ihnen zu einer Bank zu fahren und ihnen das überschüssige Geld in bar zurückzugeben. „Es ist zu vermuten, dass die entsprechenden Gelder aus Straftaten stammen”, teilte die Polizei mit.

Zuletzt wurden laut Polizei mehrere Jugendliche in Cuxhaven angesprochen. Betroffene sollten sich demnach nicht auf solche Geschäfte einlassen und sofort die Polizei verständigen. (dpa/mp)