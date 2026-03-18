Meteorit bei Hamburg? Mysteriöser Fund löst Großeinsatz aus

Als eine Familie einen ungewöhnlichen Stein in ihrem Garten entdeckt, ruft sie die Polizei. Schon bald stehen rund 50 Feuerwehrleute auf dem Grundstück. Könnte es sich bei dem Objekt um einen Meteoriten handeln?

Anfang März gab es deutschlandweit Meteoritenschauer. Helle Lichter am Himmel, und Meteoritenteile, die Schäden an Häusern verursachten. Auch in Stade gab es Meldungen über ungewöhnliche Lichterscheinungen am Himmel – gefunden wurde letztlich aber nichts.

Meteoritenfund? 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Familiengarten

Am Mittwoch alarmierte eine Familie aus Stade nun die Polizei wegen eines ungewöhnlichen Steins in ihrem Garten. Daraufhin rückte ein Gefahrgutzug der Kreisfeuerwehr zum Einfamilienhaus aus und untersuchte das Objekt auf mögliche Radioaktivität oder chemische Auffälligkeiten. Laut Pressesprecher waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort.

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Doch dann die ernüchternde Nachricht: „Es handelte sich um einen gewöhnlichen Stein“, so der Sprecher. „Keine Hinweise auf etwas Ungewöhnliches.“ Dennoch habe die Familie alles richtig gemacht. Schließlich hätte hinter der Entdeckung etwas Gefährliches stecken können.