Heftiger Streit endet blutig: Mann sticht auf Frau ein – Lebensgefahr!

Ein Streit eskaliert in einem Einfamilienhaus in Drochtersen (Landkreis Stade) – wenig später kämpft eine Frau um ihr Leben. Am Dienstagabend ist eine 36-Jährige bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen.

Kurz nach 21 Uhr soll es zwischen der Frau und dem Mann zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zog der 39-Jährige plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf die Frau ein. Schwer verletzt schleppte sich die 36-Jährige aus dem Haus und suchte bei Nachbarn Hilfe. Diese setzten sofort den Notruf ab.

Mutmaßlicher Täter aus Kiel festgenommen

Ein Rettungshubschrauber landete wenig später in der Nähe des Tatorts. Notarzt und Rettungskräfte kämpften um das Leben der Frau, bevor sie in eine Klinik nach Hamburg geflogen wurde. Dort konnten die Ärzte die lebensbedrohlichen Verletzungen inzwischen stabilisieren – akute Lebensgefahr besteht nach aktuellen Angaben nicht mehr.

Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat mit seinem Auto. Die Fahndung lief sofort an. Noch auf der Anfahrt zum Tatort entdeckten Polizeibeamte den Wagen und stoppten ihn. Der 39-Jährige aus Kiel wurde festgenommen. Auch er hatte sich offenbar Schnittverletzungen zugezogen und kam unter Polizeibewachung ins Krankenhaus.

Bevölkerung kurzzeitig verunsichert

Währenddessen sicherten Einsatzkräfte den Tatort. Die Feuerwehr leuchtete den Landeplatz des Hubschraubers aus und unterstützte die Polizei bei der Spurensuche. Kriminaltechniker arbeiteten noch in der Nacht in dem Haus.

Was den Streit auslöste, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei betonte jedoch, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, nachdem sich in sozialen Netzwerken schnell Verunsicherung verbreitet hatte. (apa)