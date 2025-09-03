Messer-Mann raubt Polizist Pfefferspray – und versucht, an die Dienstwaffe zu kommen

Am Dienstagabend bedrohte ein Mann aus Oldenburg die seinetwegen gerufenen Beamten mit zwei Messern. Zuvor randalierte er in seiner Straße.

Bei einem Polizeieinsatz in Oldenburg ist ein 39-Jähriger unter Drogeneinfluss auf die Beamten losgegangen. Der Mann entriss den Polizisten, die von Anwohnern wegen des Randalierers in ihrer Straße alarmiert worden waren, Pfefferspray und sprühte damit, wie die Polizei mitteilte. Er versuchte auch, einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Zuvor hatte der Mann den Angaben nach beim Eintreffen der Beamten mit einem Messer herumgefuchtelt – kurz darauf verschwand er in seiner Wohnung und kam mit zwei Messern wieder heraus. Erst als die Beamten androhten, zu schießen, ließ er diese fallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder! Brandanschlag auf Spielothek bei Hamburg

Schließlich konnte der Mann überwältigt werden. Er wurde dabei leicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte ermittelt. (dpa/mp)