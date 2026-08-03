Schwerer Unfall auf der B4: Im Landkreis Uelzen ist am Montagnachmittag ein Auto frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen – mit tödlichen Folgen.

Ein Polizeiauto mit der Aufschrift „Unfall”. (Symbolbild) picture alliance / ZB | Volkmar Heinz

Zwischen Melbeck und Grünhagen im Landkreis Uelzen ist am Montagnachmittag ein Autofahrer bei einer Kollision mit einem Lkw ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 86-Jährige gegen 14.10 Uhr mit seinem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der Mercedes wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört, während sich der Sattelzug mit Container durch die Wucht der Kollision auf der Straße querstellte.

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Der 86-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Feuerwehrkräfte mussten den Mann aus dem Wrack bergen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Vollsperrung B4 nach schwerem Unfall – Umleitung eingerichtet

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Die Unfallstelle ist auch mehr als drei Stunden später für die Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Die Sperrung werde vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern, sagte die Polizei. Eine Umleitung wurde weiträumig eingerichtet, da eine mögliche Ausweichstrecke über die Landstraße 233 wegen Bauarbeiten ebenfalls nicht befahrbar ist.

Für die Unfallaufnahme setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mp)