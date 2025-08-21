Mercedes in Flammen – Fahrer reagiert umsichtig

Plötzlich schlugen Flammen unter der Motorhaube hervor – kurz darauf stand der Mercedes lichterloh in Brand. Ein Autofahrer musste am Mittwochabend in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) mit ansehen, wie sein Wagen vollständig den Flammen zum Opfer fiel.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr in die Theodor-Heuss-Straße alarmiert. Der Fahrer hatte während der Fahrt Feuer unter der Motorhaube bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand bereits auf das gesamte Fahrzeug ausgedehnt.

Mercedes brennt – Fahrer reagiert genau richtig

Trotz der angespannten Situation war der Mann besonnen geblieben: Er hatte den Mercedes in die Fahrbahnmitte gelenkt, um geparkte Autos am Straßenrand zu schützen, und brachte sich anschließend selbst in Sicherheit.

Das könnte Sie auch interessieren: Porsche, BMW und Mercedes brennen in Hamburg – Polizei hat Vermutung

Trotz intensiver Löscharbeiten konnte ein Totalschaden nicht verhindert werden. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt als wahrscheinlich.