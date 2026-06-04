Mercedes-Crash auf Bahnübergang im Norden – Auto im Gleisbett

Zwei Autos krachen auf einem Bahnübergang ineinander. Einer der beiden Mercedes reißt die Bahnschranke ab. Der Unfall hat Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Bei einem Kreuzungsunfall sind am Donnerstagnachmittag in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg zwei Personen verletzt worden. Laut ersten Angaben kollidierte gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Tönnhäuser Weg und Osttangente ein Mercedes-Transporter mit einem Mercedes-Pkw. Der Unfall geschah unmittelbar an einem Bahnübergang.

Unfall auf Bahnübergang – Bahnschranke abgerissen

Durch den Aufprall riss ein Fahrzeug eine Bahnschranke ab. Das Auto fuhr über die Gleise und kam daneben zum Stehen. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und sicherte die Unfallstelle.

Das könnte Sie auch interessieren: Messer-Tod im Rewe: Als wäre nichts gewesen

Da eines der Fahrzeuge im Gleisbett stand, informierten die Rettungskräfte die Bahn. Der Zugverkehr auf der Güterzugstrecke wurde zunächst eingestellt. Die Osttangente blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.