Mercedes gestoppt – Halter (20) will Beamten Kopfnüsse verpassen

Stader Polizisten haben es am Dienstagabend mit einem besonders renitenten Autoinsassen zu tun bekommen. Die Beamten hatten einen Mercedes gestoppt, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Da rastete der Beifahrer aus.

Laut einem Polizeisprecher fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 18 Uhr am Breite-Blöcken-Ring ein mit zwei Personen besetzter Mercedes auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Am Steuer ein 23-Jähriger und auf dem Beifahrersitz der Fahrzeughalter (20).

20-jähriger Beifahrer im Mercedes rastet aus

Der 20-Jährige war laut des Sprechers umgehend sehr aggressiv geworden und habe die Beamten beleidigt und bedroht. Weil er sich nicht ausweisen wollte, sollte er zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht werden und rastete völlig aus.

Er widersetzte sich den Maßnahmen so heftig, dass ihm Handschellen angelegt wurden. Dabei soll er versucht haben, den Beamten Kopfnüsse zu verpassen. Erst als die Beamten ihn zu Boden gebracht hatten, beruhigte er sich. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.