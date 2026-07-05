Mehrere Verletzte bei Motorrad-Unfällen – Ermittlungen gegen Autofahrer

Zwei schwere Unfälle binnen weniger Stunden: Zwei Motorradfahrer wurden am Wochenende nach Zusammenstößen mit Autos schwer verletzt.

Zwei Motorradfahrer wurden bei Unfällen in Meppen und Steinfeld verletzt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Für zwei Motorradfahrer und ein Kind endeten am Wochenende gescheiterte Überholversuche im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer.

Zunächst krachte es am Samstagnachmittag auf der B402 bei Meppen (Landkreis Emsland). Ein 74 Jahre alter Autofahrer beabsichtigte, auf einen Parkplatz abzubiegen, wie die Polizei mitteilt. Zur gleichen Zeit setzte der nachfolgende 61-jährige Motorradfahrer zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 61-Jährige schwer und sein 11 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt wurde. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Motorradunfällen: Polizei ermittelt gegen Autofahrer

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Am Abend kam es nach Angaben der Polizei auch in Steinfeld (Landkreis Vechta) zu einem schweren Motorradunfall. Ein 60-jähriger Autofahrer übersah beim Überholen eines Wagens mit Anhänger ein entgegenkommendes Motorrad. Auch hier war ein Zusammenstoß unvermeidbar, wodurch der 24-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (dpa/mp)