Mehrere Tausend Euro Schaden nach Einbruch – wer kennt diesen Mann ?

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Stade hat der Täter wertvollen Schmuck und Bankkarten erbeutet. Nun fahndet die Polizei mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Mann.

Die Tat ist schon ein wenig her. Der Täter stieg zwischen dem 5. und 6. April dieses Jahres in eine Wohnung an der Celler Straße ein. Hier raffte er hochwertigen Schmuck, Bargeld sowie zwei Bankkarten zusammen und entkam unerkannt.

Täter erbeutet Bankkarten und hebt Geld ab

Später nutzte er die Karten in der Filiale einer Volksbank in Horneburg, an einem Geldautomaten im Modehaus Stackmann in Buxtehude sowie bei Mediamarkt in Buxtehude. Zusammen mit dem erbeuteten Schmuck soll sich die Schadenssumme auf rund 15.000 Euro belaufen.

Bei den Bargeldabhebungen wurde der Täter von der Überwachungskamera erfasst. Mit diesem Foto fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Hinweise an Tel. (04141) 102215.