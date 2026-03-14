Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf A7 – Vollsperrung

Gleich zweimal kracht es auf der A7 südlich von Göttingen. Mehrere Menschen werden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn wird gesperrt.

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 7 südlich von Göttingen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Laster seien am Vormittag zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Lutterberg ineinander geprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Vollsperrung ab der Anschlussstelle Hedemünden

Für die Aufräumarbeiten wurde die A7 ab der Anschlussstelle Hedemünden in Richtung Kassel laut Polizei voll gesperrt. Die Ladung der Laster, Kartons und Metallteile, verteilte sich durch den Unfall auf der Straße.

Bereits am Morgen fuhr ein Transporter aus ungeklärten Ursachen von hinten auf einen Laster auf. Dabei wurde der Fahrer des Transporters schwer verletzt. (dpa)