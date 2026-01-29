Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt – acht Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen sind am Donnerstagmittag auf der A261 im Landkreis Harburg acht Menschen verletzt worden.

Gegen 12.45 Uhr kollidierten nach ersten Erkenntnissen zwei Pkw und ein Transporter auf der A261 in Fahrtrichtung Buchholzer Dreieck zwischen den Anschlussstellen Tötensen und Buchholzer Dreieck. Dabei kippte der Transporter auf die Seite. Laut Rettungsdienst erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt.

A261 in Richtung Buchholz vollständig gesperrt

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Zum Glück musste niemand aus den Fahrzeugen befreit werden. Allerdings löschten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand.

Alle acht Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallursache ist bislang unklar und wird von der Polizei ermittelt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die A261 in Richtung Buchholz vollständig. Es bildete sich ein rund vier Kilometer langer Stau.