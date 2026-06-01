Mehr als Hundert Strohballen in Flammen – Großeinsatz und Warnung
Am Sonntagabend standen im Landkreis Stade mehr als 100 Rundballen in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.
Nach Angaben der Feuerwehr standen die Ballen auf einem Feld an der Landesstraße 130 in Nottensdorf gegen 22 Uhr bereits in Vollbrand, als die ersten Feuerwehrleute eintrafen. Mehrere Wehren rückten zu dem Großeinsatz aus.
Nottensdorf: Löscharbeiten gestalten sich schwierig
Die Löschwasserversorgung gestaltete sich schwierig, kilometerweise verlegten die Retter Schlauchleitungen. Die Brandursache ist bislang unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung gaben die Behörden eine NINA-Warnmeldung heraus.
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Erst am Freitag standen im etwa 11 Kilometer entfernten Deinste rund 300 Strohballen in Flammen. Die Löscharbeiten dürften sich bis in die Morgenstunden ziehen.
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