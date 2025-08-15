Mehr als drei Promille: Mann fährt sturzbesoffen auf Tankstelle – Lappen weg!

Er war so betrunken, dass er torkelte: Ein 65-Jähriger ist in Niedersachsen trotz erheblichen Alkoholkonsums mit dem Auto an einer Tankstelle vorgefahren.

Eine Mitarbeiterin wurde auf ihn aufmerksam und rief die Polizei, wie die Beamten in Osnabrück am Freitag mitteilten. Demnach hatte der Mann „einen unsicheren Gang und sprach verwaschen.“

Mitarbeiterin einer Tankstelle rief die Polizei

Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag an einer Tankstelle in Wallenhorst. Die von der Beschäftigten alarmierten Polizisten trafen den 65-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift an.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder: Rennradfahrer krachen in geparktes Auto – Lebensgefahr

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Strafverfahren ein. (afp/mp)