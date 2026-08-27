Niedersachsen
Maulwurf und Marder bringen Motorradfahrer in größte Gefahr
Ein Motorradfahrer stürzt auf der B83 bei Steinbergen: Erst weicht er einem Maulwurf aus, dann rutscht er auf einem Marder aus. Der Unfall endet glimpflich für den Mann.
Ein Maulwurf und ein toter Marder haben auf der Bundesstraße 83 bei Steinbergen (Landkreis Schaumburg) für einen kuriosen Unfall gesorgt. Nach Angaben der Polizei war ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Richtung Luhden unterwegs, als er plötzlich einem Maulwurf am Straßenrand bemerkte.
Als er ausweichen wollte, kam der 54-Jährige mit seinem Motorrad von der Straße ab und rutschte dort auf einem toten Marder aus. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. (dpa/mp)
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