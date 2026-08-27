Niedersachsen

Maulwurf und Marder bringen Motorradfahrer in größte Gefahr

Nachdem ein Motorradfahrer einem Maulwurf auswich, kam er von der Straße ab und rutschte auf einem Tierkadaver aus (Symbolbild). picture-alliance/ dpa | Friso Gentsch

Ein Motorradfahrer stürzt auf der B83 bei Steinbergen: Erst weicht er einem Maulwurf aus, dann rutscht er auf einem Marder aus. Der Unfall endet glimpflich für den Mann.