Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Beamten rätseln noch, was genau passiert ist.

Nach der Massenschlägerei in Wolfenbüttel ermittelt nun die Polizei Marijan Murat/dpa

Bei einer Auseinandersetzung dutzender Männer ist ein Mann am Kopf verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen 25 bis 30 Menschen im Bereich einer Spielothek in Wolfenbüttel, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei ein 26-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch schwer am Kopf verletzt worden.

Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

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26-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Am Tatort trafen die Beamten nach der Alarmierung noch mehrere Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren an, „die in einem möglichen Tatzusammenhang stehen“, wie es hieß. (dpa/mp)