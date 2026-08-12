Ein schwerer Verkehrsunfall in Stade hat am späten Dienstagnachmittag einen Großeinsatz bei Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Fünf Fahrzeuge waren miteinander kollidiert. Es gab drei Verletzte.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr Stade wurden die Einsatzkräfte gegen 17.10 Uhr zur Bundesstraße 73 in Höhe der Schwingebrücke gerufen. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen mehreren Fahrzeugen gekommen – darunter ein Anhänger, auf dem sich ein Bagger befand.

Drei Verletzte vom Rettungsdienst versorgt

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Der Bagger sei laut dem Sprecher dabei von dem Hänger gefallen und lag quer auf der Fahrbahn. Es gab drei leicht Verletzte. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Für die Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße längere Zeit gesperrt. 25 Rettungskräfte waren im Einsatz.