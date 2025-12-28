Massen-Crash auf Autobahn im Norden – Sperrung und Stau

Bei einem Unfall auf der A33 in Richtung Diepholz zwischen der Anschlussstelle Harderberg und Kreuz Osnabrück-Süd ist eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers des Zentralen Verkehrsdienstes waren fünf bis sechs Fahrzeuge an dem Massen-Crash beteiligt.

Ein Rettungswagen war im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Die Überleitung zur A30 in Fahrtrichtung Niederlande wurde voll gesperrt. Im Bereich des Autobahnkreuzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Massen-Crash auf A33: Mehrere Fahrzeuge abgeschleppt

Nach Angaben des Zentralen Verkehrsdienstes mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. Außerdem befinde sich auch Öl auf der Fahrbahn.

Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst unklar. Laut ADAC-Staumelder müssen Autofahrer derzeit mit Verzögerungen von rund 20 Minuten rechnen. (dpa/mp)