Niedersachsen

Mann wirft Katze aus fahrendem Auto – Polizei ermittelt

Ein Unbekannter hat eine Katze im Kreis Aurich aus einem fahrenden Auto geworfen. (Symbolbild) picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch

Während der Fahrt wirft ein Unbekannter eine Katze aus seinem Auto. Ein Zeuge kümmert sich sofort um das Tier.