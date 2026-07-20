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Niedersachsen
Mann wirft Katze aus fahrendem Auto – Polizei ermittelt
Während der Fahrt wirft ein Unbekannter eine Katze aus seinem Auto. Ein Zeuge kümmert sich sofort um das Tier.
Ein unbekannter Autofahrer hat eine Katze während der Fahrt aus seinem Wagen im Landkreis Aurich geworfen.
Ein Zeuge habe den Vorfall in Südbrookmerland beobachtet, teilte die Polizei mit. Der Fahrer floh. Die Katze wurde von dem Zeugen versorgt.
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Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und ermittelt wegen Tierquälerei. (dpa/mp)
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