Niedersachsen

Mann wirft Katze aus fahrendem Auto – Polizei ermittelt

Dreifarbige Katze mit gelbgrünen Augen streift durch einen Park in Wuppertal.
Ein Unbekannter hat eine Katze im Kreis Aurich aus einem fahrenden Auto geworfen. (Symbolbild)

Während der Fahrt wirft ein Unbekannter eine Katze aus seinem Auto. Ein Zeuge kümmert sich sofort um das Tier.

Ein unbekannter Autofahrer hat eine Katze während der Fahrt aus seinem Wagen im Landkreis Aurich geworfen.

Ein Zeuge habe den Vorfall in Südbrookmerland beobachtet, teilte die Polizei mit. Der Fahrer floh. Die Katze wurde von dem Zeugen versorgt.

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Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und ermittelt wegen Tierquälerei. (dpa/mp)

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